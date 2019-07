OPOSIÇÃO: DE CINCO NOMES, UM SERÁ ESCOLHIDO CANDIDATO EM SÃO CRISTÓVÃO

28/07/19 - 10:00:04

Na última reunião realizada pelo grupo de oposição do município de São Cristóvão, ficou decidido que no momento, pelo menos cinco nomes aparecem como pré-candidatos, porém dentre eles, será escolhido um.

No encontro que contou com a presença de várias lideranças do município, as informações são de que há uma união e que os nomes atuais e que estão sendo citados para o próximo pleito é o do deputado capitão Samuel Barreto, Gegalva, Adilson Jr., Betão do Povo e Alex.

Capitão Samuel afirma que “toda a oposição está unida e desse grupo sairá o candidato a prefeito em São Cristóvão. Essa oposição vai mostrar a nova forma de fazer política, que a política do carinho, do abraço, que cuida a população e que com certeza será o futuro prefeito de São Cristóvão”, disse o deputado.