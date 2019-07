Peça teatral “O Futuro da Humanidade” será apresentada por alunos de medicina

28/07/19 - 07:14:44

A Somese em parceria com os estudantes de medicina da turma 106 da Universidade Federal de Sergipe vão apresentar a peça teatral intitulada “O Futuro da Humanidade”, uma adaptação do livro homônimo do psiquiatra Augusto Cury no próximo dia 6 de agosto, no Teatro Atheneu às 19h.

Para ter acesso é necessário fazer a doação de 2 kg de alimento não-perecíveis que serão doados as instituições Mulheres de Peito, Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE).

Matéria: Ascom Somes