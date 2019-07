Prefeitura municipal de Aracaju apoia a II Semana Municipal do Hip Hop

Aracaju é considerada a capital do hip hop por todos os fãs dessa arte nas ruas. O título foi recebido porque a capital de Sergipe foi a primeira no Brasil a sancionar uma lei que cria a Semana do Hip Hop. Com esse reconhecimento, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), apoia a programação dedicada ao hip hop e ao reggae, durante a próxima semana, de 29 de julho a 3 de agosto. A comemoração pretende promover um espaço legítimo para os representantes do movimento.

A II Semana Municipal do Hip Hop e do Reggae acontece em parceria com a Nação Hip Hop Brasil. Com o objetivo de incentivar e estabelecer o acesso à cultura e um contato mais profundo com as culturas das periferias, de acordo com as leis municipais, a Semana do Hip Hop potencializa o fortalecimento da visibilidade para essa cultura.

Para Hot Black, presidente estadual da Nação Hip Hop Brasil, o reconhecimento por parte da Prefeitura é muito importante para a consolidação desse tipo de expressão artística em Aracaju. “A prefeitura trabalha com arte e valorização da cultura, então não teria outro órgão melhor para fazermos parcerias. A semana do hip hop e muito importante para o firmamento e valorização do nosso movimento”, comentou.

Confira a programação da II Semana Municipal do Hip Hop:

SEGUNDA – 29/07 – ACESSO LIVRE

Abertura oficial da Semana Municipal do Hip Hop

Comenda Hip Hop – Centro Cultural de Aracaju – 18h

TERÇA – 30/07

Circular Hip Hop D.I.A (Terminal) – 9h

Rima, break e grafitti

Hip Hop CEU/CRAS – 17 de Março – 14h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocket show RAP

QUARTA – 31/07

Hip Hop CEU/CRAS – VENEZA – 9h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocekt show RAP

Circular Hip Hop Rod. Nova (Terminal) – 14h

Rima, break e grafitti

.

MULHER DO HIP HOP – Centro Cultural de Aracaju – 18h

Liquidifica Diálogo sobre o Hip Hop feito por mulheres

Mostra audiovisual do NPD

Pocket Show – ACESSO LIVRE

QUINTA – 01/08

Hip Hop EDUCAÇÃO – EMEF Costa Melo – 8h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocekt show RAP

Hip Hop EDUCAÇÃO – EMEF Olga Benário – 14h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocekt show RAP

SEXTA – 02/08

Hip Hop EDUCAÇÃO – EMEF Sérgio Francisco – 8h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocket show RAP

Live Paint Grafitti – EMEF – Oviêdo Teixeira – Olaria – 9h – ACESSO LIVRE

Batalha de Break e de MCs – Ponte Aracaju/Barra – 14h – ACESSO LIVRE

Hip Hop CRAS – Coqueiral – 14h

Oficinas de Hip Hop, teatro COART e pocket show RAP

SÁBADO – 03/08 – ACESSO LIVRE

RAP E REGGAE – Praça General Valadão – 16h

Show com grupos de Rap e bandas de Reggae

Para outras informações, entrar em contato com os organizadores: 99646-6566 (Hot Black) 99945-7657 (César) 99608-2854 (Pedro Neto)

28/07/19 - 08:47:07