PROJETO DE LEI PODE PROIBIR TOMADAS DE ENERGIA EM PRESÍDIOS DO ESTADO

28/07/19 - 08:24:26

A retirada de tomadas de energia elétrica das celas dos presídios e delegacias do estado de Sergipe pode virar lei. Essa é a perspectiva do Projeto de Lei de nº 14/2019, de autoria do deputado estadual Capitã Samuel (PSC). A medida, na prática, é uma alternativa diante da falta de equipamentos de bloqueio do sinal de telefonia para auxiliar no cumprimento da legislação castrense.

De acordo com a justificativa do referido Projeto de Lei (PL),o uso de aparelhos celular em estabelecimentos prisionais tem aumentado cada vez mais , tornando o encarceramento medida ineficaz para o combate à criminalidade. “Os criminosos agem de dentro dos próprios presídios para comandar o tráfico de drogas, roubos e homicídios. Tudo através do celular”, destaca o texto do PL.

Pelo PL, de acordo com o que cita o artigo 1º, “ficará vedada a instalação de tomadas de energia elétrica nas celas onde estão recolhidos os presos nos estabelecimentos penais do estado de Sergipe, devendo ser providenciada a retirada daqueles já instaladas antes da publicação da lei”.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado