Rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão (SE), recebe Operação Tapa Buraco

Ações de melhoria da malha viária permanecem em várias rodovias do Estado

A Operação Tapa Buraco chegou nesta sexta-feira (26) à Rodovia João Bebe Água, SE-065, localizada em São Cristóvão. Ao todo, são duas frentes de serviços, uma que vai do Fórum – sentido Universidade Federal de Sergipe (UFS) e outra que vai da Ponte da UFS – sentido sede da cidade, onde serão colocadas 40 toneladas de asfalto.

Os serviços, realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) na João Bebe Água, inclui reparos e restauração no recapeamento asfáltico, para garantir melhorias na infraestrutura e na mobilidade e faz parte do plano de recuperação das estradas sergipanas para melhorar a malha viária do estado.

“Essa operação era muito esperada, pois a rodovia está precisando muito. Após as fortes chuvas, os buracos aumentaram, a rodovia é perigosa, desviar de um buraco pode causar acidente grave, além disso, os carros quebram muito e também por questão de segurança, porque os carros precisam diminuir a velocidade e por conta disso estava ocorrendo assaltos. Chegou em boa hora, espero que depois a rodovia seja totalmente recapeada”, disse Tassia Leal, moradora do município de São Cristovão.

O secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, explica que o Governo do Estado trabalha no sentido de obtenção de linha de crédito junto a entidades financeiras, para recuperar grande parte da malha viária. “A ação de recuperação asfáltica, através da Operação Tapa Buraco em quase toda a malha viária do estado, é importante para manter a segurança de quem trafega pelas nossas rodovias enquanto não chega uma solução definitiva para as todas elas”.

Mais rodovias com Operação Tapa Buraco

Ainda durante esta semana, as equipes das Gerências Executivas dos Distritos Rodoviários Estaduais (Gedre) continuam a Operação Tapa Buraco, também nas rodovias SE-220/BR-101/Aquidabã; na SE-361/Simão Dias/Poço Verde; na SE- 317 /Monte Alegre/ Porto da Folha e na SE-170/ Lagarto/ Campo do Brito.

Além disso, está sendo feito o serviço de Patrolamento no acesso a Grota do Angico em Poço Redondo.

Fonte e foto assessoria