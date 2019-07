SÃO CRISTÓVÃO: CIDADANIA DEBATE O FORTALECIMENTO DO PARTIDO NO MUNICÍPIO

28/07/19 - 11:46:34

O partido Cidadania de São Cristóvão, realizou no sábado (27) mais uma reunião de seu diretório municipal objetivando apresentar novos filiados, debater sobre a importância do fortalecimento do partido na cidade mãe de todos os sergipanos e começar os preparativos para a convenção Municipal do cidadania.

Durante a reunião foi debatido a importância de reuniões periódicas para tratar sobre a legislação eleitoral envolvendo os pré-candidatos a prefeito e vereadores do município.

Entre as bandeiras defendidas pelo Cidadania, está a renovação de práticas políticas e a necessidade de apresentar alternativas aos cidadãos sancristovenses com candidatos fichas limpas.

Foi informado também que dois integrantes do diretório municipal do cidadania foram selecionado pelo RenovaBR 2019.

A reunião foi presidida pelo Coronel Rocha que é pré- candidato a prefeito de São Cristóvão. “Também tratamos sobre a importância da participação da mulher nas instâncias partidárias e nas instâncias de poder”, explicou Rocha.