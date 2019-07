Almoço com Negócios discutirá o ambiente de negócios em Sergipe

29/07/19 - 13:54:16

Discutir o Ambiente de Negócios em Sergipe. Com este tema, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe realizará mais uma edição do Almoço com Negócios, que acontecerá no próximo dia 09 de agosto, a partir das 12 horas, no Radisson Hotel.

Por se tratar de um tema amplo, o tema será discutido, de maneira inédita, em formato de painel, com a presença de quatro palestrantes. José Augusto de Carvalho, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Juliano César Farias Souto, vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores; Milton Andrade, coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe; e Paulo do Eirado, superintendente do Sebrae em Sergipe.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, o tema é propício para o momento que vivemos atualmente. “Temos o conhecimento que não estamos numa situação fácil. Por mais que o cenário nacional tenha passado por mudanças que devem melhorar o ambiente de negócios, é preciso que a desburocratização e o incentivo à classe empresarial tornem-se atrativos para que os investimentos cheguem ao nosso Estado e gere emprego e renda”, afirmou Pinheiro.

Sobre os palestrantes

José Augusto de Carvalho é secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec) de Sergipe. Natural de Aracaju e formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Participou de diversos projetos de relevância nacional, como o planejamento da expansão do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica da ELETROBRÁS; o desenvolvimento da Linguagem Educacional Brasileira para Engenharia (LEBRE); do Software para a área de engenharia da PETROBRÁS; e do TRANSYT – um projeto de modelagem e planejamento do fluxo de tráfego no DENATRAN, entre outros.

Juliano César Farias Souto é empresário, natural de Estância. Administrador de empresas graduado pela Faculdade de Administração de Brasília com MBA em gestão empresarial pela FGV. Atua como sócio Administrador da empresa FASOUTO no setor atacadista distribuidor e auto serviço. Como líder empresarial exerce atualmente o cargo de vice-presidente da ABAD – Associação Brasileira de Atacado e Distribuidores. Além disso, é diretor para assuntos comércio na Fecomércio e membro do Conselho do Sincadise.

Milton Andrade é advogado, empresário e palestrante. Além de suas ocupações profissionais, é Coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju e conselheiro do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Sergipe. É sócio/gestor de dezenas de empresas, em nove segmentos distintos e foi candidato ao governo do Estado de Sergipe em 2018.

Paulo do Eirado é Superintendente do SEBRAE-SE. Graduado em Pedagogia e especialista em pedagogia empresarial, ambos os cursos pela Faculdade São Luiz de França. Atuou como supervisor e consultor de informática na iniciativa privada, foi gerente de informática da Assembleia Legislativa, diretor Administrativo-Financeiro do Sebrae entre 2003 e 2009 e como Diretor Regional do Senac em Sergipe.

Da Assessoria de Comunicação