AMINTAS NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE DISPUTAR PREFEITURA DE SOCORRO

29/07/19 - 08:28:58

O vereador de Aracaju, cabo Amintas (PTB) não descarta a hipótese de disputar a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

Durante este último fim de semana, informações de bastidores ganharam a atenção de internautas em redes sociais e grupos de WhatsApp, dando conta sobre a possibilidade de uma candidatura do vereador de Aracaju, Cabo Amintas (PTB), à prefeitura da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Tratada como uma informação de bastidor, o parlamentar deu sua versão dos fatos, esclarecendo o que realmente aconteceu.

“Fui procurado por um agrupamento político da cidade de Socorro, que me apresentou a proposta. O fato é esse. Qualquer outra coisa ou decisão sendo informada não condiz com a verdade. Aliás, todas as conversas que eu tive ou venha a ter são dialogadas com o presidente do meu partido, o deputado Rodrigo Valadares”, afirmou Amintas.

E acrescentou, explicando que não há nada descartado até o momento. “Nós conversamos bastante mas não tem nada decidido, não tem nada acertado. Não posso dizer que sim nem que não, é tudo muito recente. É o que eu disse: estamos conversando. O que vai sair daí pra frente ninguém sabe ainda. Nem eu”, concluiu.

Confira a nota oficial divulgada da assessoria do parlamentar:

Nota de Esclarecimento

O vereador Cabo Amintas (PTB) vem a público explicar os boatos que surgiram no último fim de semana a respeito de uma suposta candidatura do parlamentar à prefeitura da cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Até o momento, o que há de verdade nessa história é a existência de um primeiro contato feito por um agrupamento político interessado em contar com a candidatura do parlamentar, dessa vez no Poder Executivo.

As tratativas seguem, e, ainda de acordo com o vereador, nada foi decidido. A possibilidade existe e está sendo discutida e apreciada. Qualquer publicação sobre o assunto diferente do que agora informamos, deve ser ignorada. Inclusive, todo o processo de diálogo está sendo informado ao Partido Trabalhista Brasileiro, sigla a qual Amintas é filiado no momento. O parlamentar considera fundamental o respeito e a transparência diante do povo sergipano.

Fonte: Assessoria de imprensa do Cabo Amintas.