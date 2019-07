ASFALTO CEDE E CAMINHÃO ACABA VIRANDO DENTRO DO PÁTIO DO CEASA

29/07/19 - 07:53:12

Um caminhão carregado com verduras acabou tombando dentro do pátio do Ceasa em Aracaju, quando se preparava para descarregar a carga.

As primeiras informações são de que o asfalto cedeu e caminhão virou no inicio da manhã desta segunda-feira (29), derrubando toda a verdura que estava na carroceria.

Ninguém se feriu e houve apenas danos materiais.

Foto grupo de WhatsApp PM2 Inform