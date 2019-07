BELIVALDO CHAGAS PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO CONSÓRCIO NORDESTE

29/07/19 - 11:05:40

O governador Belivaldo Chagas participa na manhã desta segunda-feira (29) em Salvador (BA), do lançamento oficial do Consórcio Nordeste, uma autarquia criada pelos nove estados nordestinos para desenvolver uma série de ações que venham a dinamizar as gestões estaduais, gerando economia nas compras públicas, intercâmbio de boas práticas de gestão e de tecnologia, facilitação de convênios e integração nas principais áreas governamentais, com prioridade para Saúde, Educação, Segurança Pública, Inclusão Social e Assistência e Infraestrutura.

Os governadores fazem questão de deixar claro que esse consórcio não tem nenhuma conotação política, apenas para melhorias administrativas. É um avanço criado pelos estados nordestinos visando a união para o desenvolvimento de toda região.