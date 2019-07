Betão critíca a falta de transparência pública do município de São Cristovão

29/07/19 - 11:12:04

Segundo pesquisas adotadas pela Controladoria Geral da União e divulgada pelo portal de transparências, São Cristovão está longe de ser um município transparente.

De 09 de julho a 14 de novembro do ano passado, foram realizadas pesquisas com 27 estados e 665 municípios, tendo por critério uma população acima de 50 mil habitantes. Dentre os 665, está o município São-cristovense, ocupando a 410 posição e sendo a penúltima cidade do estado sergipano.

“Após analisar esses dados, é questionável a razão desse baixo índice de transparência pública. Será que a Cidade Mãe de Sergipe ainda vive a Cultura do Segredo? É necessário que a gestão tome consciência de que toda informação é propriedade do cidadão”, disse Betão.

Vale ressaltar que São Cristovão está abaixo da média nacional, segundo as pesquisas, obtendo uma nota de 5,86.

”A transparência na gestão consiste em oportunizar o acesso e o conhecimento das informações e dos atos de governo, para que seja nítida a presença do interesse social e não individual. Por esta razão, deixo minha indignação quanto a este resultado”, destacou Betão do Povo.

Fonte e foto assessoria