Ceac Itinerante vai retomar as atividades no município de São Cristóvão

29/07/19 - 12:52:29

O Centro de Atendimento ao Cidadão, o Ceac Itinerante, retoma suas atividades entre os dias 30 de julho e 01 de agosto, na cidade de São Cristovão. Os serviços serão ofertados na Subprefeitura do município, localizada na rua 64, s/n, conjunto Eduardo Gomes, bairro Rosa Elze, a partir das 8h.

De acordo com o diretor geral do Ceac Itinerante, Clistenes Dantas, diariamente serão disponibilizadas 200 senhas para serviços de diferentes instituições de interesse público. “O objetivo do governo do Estado é levar cidadania e alcançar os moradores que não podem se locomover à sede dos órgãos”, afirma.

Durante a passagem do Ceac Itinerante pelo município a população pode solicitar, de forma gratuita, a emissão da Carteira de Identidade, passe livre do idoso e deficiente, entre outros serviços prestados por diversos órgãos públicos.

Após a passagem por São Cristovão, o Ceac Itinerante irá à Riachuelo na próxima semana. Estará atendendo entre os dias 06 e 08 de agosto no Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Góis, localizado na rua José da Costa Santos, s/n, no Centro da cidade.

Clistenes ressalta que o município de Riachuelo receberá um atendimento especial, visando atender as necessidades da população. “Em decorrência das fortes chuvas centenas de pessoas ficaram desabrigadas e perderam todos os seus documentos”, disse.

