Decisão sobre camarote da ACDS será definida pela Superintendência de Esportes

29/07/19 - 17:10:52

Na manhã desta segunda-feira, 28, a diretoria da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) esteve reunida com a presidente da Superintendência Estadual de esportes, Mariana Dantas, para solucionar imbróglio existente após ofício encaminhado por órgão estadual solicitando a troca do camarote 05 utilizado atualmente pela categoria por o de número 04.

De acordo pelo exposto por Mariana, solicitação tem o objetivo de facilitar possível Parceria Pública Privada (PPP) da Arena Batistão com possíveis investidores do nosso futebol. Mediante apresentação de pauta por representante do governo estadual, os integrantes da ACDS sugeriram que a superintendência fizesse a junção dos camarotes 3 e 4, criando um novo espaço aos representantes estaduais.

Na ocasião, o Presidente Adel Ribeiro esclareceu os motivos da classe esportiva protestar contra a mudança. Seja pela localização que viabiliza uma melhor cobertura da partida, uma melhor acomodação da imprensa que visita o nosso estado e por ser o local onde parte da crônica faz o lanche.

Após argumentações, foi realizada um visita ao camarote que teve o acompanhamento de Biel Sobral (vice-presidente), Geraldo Chagas (ex-presidente), Elder Santos (diretor de comunicação), Ivanilson Martins (diretor de finanças), Dienes Celestino e Alex Carvalho (vice-presidente do Sindicato dos Radialistas). E, Robson (diretor de esportes) e Givaldo Batista (Comunicação/Superintendência).

Em seguida, após sugestões e contestações, Mariana ficou de remarcar uma nova reunião com o objetivo de apresentar a decisão final da superintendência.

Ascom/ACDS