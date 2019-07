Detran/SE amplia horário de agendamento para sede e Ceac Riomar

Objetivo é readequar os serviços em algumas unidades de atendimento ao cliente

Buscando ampliar a oferta de horários aos seus usuários, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) está readequando os serviços em algumas unidades de atendimento ao cliente. Assim, a partir de setembro deste ano, será possível realizar os agendamentos para o período da tarde para serviços presenciais (veículo, habilitação e vistoria) nas unidades Ceac Riomar e sede da autarquia, em Aracaju.

A alteração foi possível após um estudo da equipe técnica da instituição, que indicou a necessidade de migração de funcionários da Unidade de Atendimento do Shopping Jardins (Unat Jardins), que funcionará até 23 de agosto, para os outros pontos.

De acordo com o diretor de Atendimento e Credenciamento do Detran/SE, Renato Constâncio, a readequação é necessária para a manutenção da prestação de serviço de qualidade à sociedade.

“Após estudo dos nossos técnicos, verificamos que o público da Unat poderá ser acolhido na unidade de atendimento do Ceac Riomar e na sede do Detran sem prejuízo. E com a redistribuição de servidores, ampliaremos o horário de agendamento para esses outros pontos, beneficiando aquelas pessoas que não podem se deslocar para nossas unidades pelo turno da manhã”, ressaltou Renato.