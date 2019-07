Edital abre 187 vagas para Socioeducadores e Orientadores Sociais para a Renascer

Até o dia 05 de agosto, estão abertas as inscrições do edital de Processo Seletivo Simplificado para os níveis médio e superior, visando à contratação de Socioeducadores e Orientadores Sociais para atuação nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas administradas pela Fundação Renascer. O edital foi lançado pelo governo de Sergipe na última sexta-feira (26), e prevê contratação e formação de cadastro reserva.

Para nível médio, foram abertas 170 vagas para Socioeducadores, com regime de 44 horas semanais e remuneração de R$ 2.197,60. Para nível superior, o regime é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 2.690,85, com 17 vagas para orientador social, sendo 10 para candidatos com formação em Psicologia, quatro para Pedagogia e três para Serviço Social. Para ambos os níveis, serão reservadas 20% das vagas para pessoas com deficiência.

As inscrições estão disponíveis através do portal www.sead.se.gov.br. Os candidatos devem ler atentamente o edital, preencher a ficha de inscrição online e realizar o upload da documentação. A seleção será realizada em uma única etapa, que consistirá na avaliação dos títulos apresentados pelo candidato, conforme o cargo para o qual se inscreveu. Os demais atos serão divulgados no mesmo site. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe no dia 02 de setembro.

De acordo com o presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira, o Processo Seletivo Simplificado reflete o interesse do Estado em contratar candidatos com aptidão comprovada para as respectivas funções. “É um interesse democrático selecionar pessoas que se propõem a trabalhar na socioeducação, para ressocializar, reeducar e recolocar os adolescentes na vida familiar e social. O processo seletivo valoriza a formação, tem prazo de um ano, prorrogável por mais um, conforme as necessidades da Fundação Renascer e as possibilidades financeiras do Estado”, explicou.

ASN