Eduardo Gomes recebe serviços municipais e estaduais a partir desta terça-feira, 30

29/07/19 - 10:55:20

Esta semana, nos dias 30, 31 e 01, moradores do Rosa Elze, em São Cristóvão, recebem o Ceac Itinerante e o programa Minha Cidade é Aqui no Ceac do Eduardo Gomes, localizado na praça principal do Conjunto. O atendimento ocorre a partir das 08 horas.

A ação do Ceac Itinerante é do governo do Estado, realizada em parceira com a Prefeitura, e objetiva levar serviços públicos para a comunidade. Será ofertado emissão de Carteira de Identidade; serviços do Detran, INSS; ID Jovem; carteira de passe livre para idoso e deficiente. A expectativa é atender mais de 200 pessoas por dia.

Já o Minha Cidade é Aqui ocorrerá dia 31, também a partir das 08 horas, com serviços da Assistência Social, Educação, Saúde, Fazenda e Esporte como cadastramento de bolsa família e cadastro único; vacinação; ações de saúde bucal; avaliação nutricional; exames de rotina como lâmina, aferição de pressão, glicemia; negociação de débitos junto à Secretaria da Fazenda; informações tributárias; matrícula do EJA. O Detran também estará presente com vistoria e serviços.

O prefeito Marcos Santana destacou que essa é a segunda edição do Programa Minha Cidade é Aqui, a primeira ocorreu no povoado Rita Cacete, em maio. Ele afirma que o Programa é uma maneira de aproximar a população da gestão por meio dos serviços públicos. “Implantamos o Minha Cidade é Aqui porque percebemos a dificuldade de algumas pessoas em acessar os serviços públicos. Dessa forma, levamos toda a estrutura administrativa para povoados e conjuntos, como o Eduardo, para facilitar o acesso, afinal, esse é nosso trabalho: ofertar serviços de qualidade e melhorar a vida do cidadão”, disse.

Foto Heitor Xavier

Da assessoria