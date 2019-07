Edvaldo Nogueira evita falar de eleição, mas garante que aliança com PT está mantida

29/07/19 - 10:47:23

O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PCdo) disse na manhã desta segunda-feira (29) que acredita que a aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) será mantida nas eleições de 2020. “No que depender de mim, estaremos todos juntos na próxima eleição”, afirmou o prefeito, deixando claro que não teme enfrentar o partido dos Trabalhadores, embora isso não seja o seu desejo.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, Edvaldo Nogueira disse que ainda é cedo para discutir as eleições e que está focado na administração e na recuperação dos estragos que foram causados durante as chuvas. “Falando sobre as fortes chuvas que caíram em Aracaju nas últimas semanas, fico tranquilo em ver como nossa cidade suportou bem. Isso foi resultado do trabalho preventivo de limpeza de canais e desobstrução de bocas de lobo”, disse.

Já sobre a aliança com o PT, que segundo informações de bastidores, membros do partido estariam com desejo de lançar candidatura própria, Edvaldo evitou polemizar, afirmando que ainda não é hora de falar em vice. Segundo ele, o PT tem o direito de falar em candidatura própria, mas acredita que a aliança em torno do seu nome será mantida.

Edvaldo Nogueira lembrou que o PT ocupa espaços na sua administração do município e do estado, mas que “é um direito o PT tem direito em falar em candidatura própria”, e complementou: “às vezes me questionam se sou mais gestor do que político. Acredito que na administração pública é preciso ser um mix entre os dois”, explicou.

Sobre as chuvas que causaram tantos transtornos à população, o prefeito disse que “quem fez política com as chuvas não tem o mínimo de solidariedade com o outro. As pessoas do bem fizeram sua parte, ajudaram. Quem é do mal, tentou se aproveitar para tirar algum dividendo eleitoral, é quem torce pelo quanto pior, melhor”, afirmou o prefeito.

Ao ser questionado sobre a mudança de partido, Edvaldo disse já está decidido a sua saída do PCdoB e que deverá ir mesmo para o PDT, embora para ele, a agremiação que ele gostaria de ingressar seria o PSB. “Tenho pensado, sim, em mudar de partido. Estou no PCdoB há 35 anos, ainda não é uma escolha definitiva, mas sinto que está chegando a hora de seguir um novo rumo. O PSB tem o meu perfil, mas não há condições por conta dos Valadares que são nossos adversários”, afirmou.

Ao final da entrevista, Edvaldo Nogueira deixou claro que espera que haja debate em alto nível e sem agressões, mas se houver, haverá respostas à altura. “Se for uma disputa que tenha debates de ideias, responderemos com ideias. Se for uma disputa com agressividades, discutiremos ideias, mas também responderemos”, avisou, lembrando que não escolherá adversários. “Não posso escolher os adversários. Adversário, na hora que tiver a possibilidade, se disputa”.