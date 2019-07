Em Boquim, governador Belivaldo Chagas participa de Festa de Senhora Sant’Ana

Belivaldo participou de missa solene, realizada na paróquia da cidade, presidida pelo arcebispo de Aracaju, D. João Costa

O governador Belivaldo Chagas iniciou a sexta-feira(26), celebrando o Dia de Senhora Sant’Ana, no município de Boquim, a 84 km da capital. Acompanhado da deputada estadual Diná Almeida e dos ex- prefeitos Pedro Barbosa e Jean Carlos; ex- vice-prefeito Clóvis Trindade; além do secretário estadual da Administração, George Trindade, Belivaldo participou de missa solene, realizada na paróquia da cidade, presidida pelo arcebispo de Aracaju, D. João Costa.

“Dia 26 é sempre um dia importante para mim. Desde que era um menino, tenho em Senhora Sant’Ana, um ponto de fé e cuidado. Quando tive dúvida, ela me levou aos caminhos que foram necessários para que eu pudesse crescer. E nada melhor que começar as homenagens desse dia tão especial em Boquim, ao lado de tantas pessoas que admiro e ouvir a palavra de Dom João Costa, para agradecer suas bênçãos e continuar pedindo que ela interceda por todos nós. Que Senhora Sant’Ana nos abençoe hoje e sempre!”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Com o tema “Revesti-vos de caridade”, o arcebispo Dom João Costa lembrou a importância da prática da caridade e da comunhão entre os fiéis. “Estamos aqui reunidos na casa dos nossos avós, Sant’Ana e São Joaquim. Este é o momento mais importante da nossa padroeira Senhora Sant’ana, momento de agradecer e pedir perdão e também de união com Deus. Que essa festa de 2019 tenha trazido a consciência e sensibilização de viver a caridade”, declarou o arcebispo.

O pároco José Raimundo Diniz enalteceu a importancia da festa, destando o início das comemorações pelos 150 anos da Paróquia Senhora Sant’Ana. “A Festa se reveste de intensa preparação para o jubilei de 150 anos da transferência da paróquia, a beira do rio Piauí, na comunidade Lagoa Vermelha. Queremos agradecer a Deus por este momento e lembrar que é hora de despertar para a caridade”, frisou.

