Em reunião de governadores, Belivaldo diz que o “Nordeste vai voltar a crescer unido”

29/07/19 - 16:39:43

O governador Belivaldo Chagas (PSD) saiu contente do encontro de Governadores do Nordete, realizado nesta segunda-feira (29) em Salvador, na Bahia.

Para Belivaldo, a prioridade é “educação, saúde, previdência, inclusão social e assistência, segurança pública, desenvolvimento tecnológico e geração de empregos”, diz o governador afirmando que “o Nordeste vai voltar a crescer unido”

Entre os Projetos Prioritários estabelecidos pelos governadodores, estão a apresentação do programa de oferta de médicos para a atenção primária na região, o fortalecimento do PrevNordeste, o aumento da eficiência nas compras consorciadas e a elaboração de projetos nas diversas áreas.

Com isso, segundo Belivaldo, “vamos gerar economia nas compras públicas, trocar boas práticas de gestão, facilitar convênios, buscar investimentos internacionais nos estados e aumentar a integração nas principais áreas governamentais, através de projetos prioritários(PPS)”.

Belivaldo destacou que “este é o momento do Nordeste se unir em busca de novos caminhos para se desenvolver cada vez mais. Durante a reunião de governadores, em Salvador, assinamos o protocolo de criação do Consórcio Nordeste que viabilizará uma série de ações para dinamizar as gestões estaduais”, disse.