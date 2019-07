ENCONTRO DE PROGRESSISTAS DEBATE IGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO

29/07/19 - 14:36:01

O deputado Laércio defende que as mulheres tenham também mais participação na política, não com cotas, mas com ações efetivas

Como forma de fortalecer as ações que tem como protagonista a mulher, o partido Progressistas por meio da coordenação do Progressistas Mulher realizou no sábado, dia 27, mais um encontro na sede do partido em Aracaju.

Na ocasião, foram discutidos temas como o fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; igualdade no mundo do trabalho e a autonomia econômica; igualdade para as mulheres jovens, idosa e mulheres com deficiência; enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.

“Gosto de pessoas comprometidas e aqui encontro pessoas assim. Vim aprender com vocês e pelos depoimentos sou uma das mais construída dentro da política e para ajudar as pessoas que mais precisam. Todos nós temos necessidades, uns mais, outros menos, então acho que a política é para servir e por isso estou aqui”, disse a professora e primeira-dama de Propriá, Helena Santana.

Marta Araújo é agente de saúde e trabalha na área do bairro Santos Dumont. Ela afirmou que as crianças e idosos devem ser bem tratadas. “É difícil ir às casas das pessoas e ver cenas de tanto sofrimento. Não pretendo ser candidata, mas amo política pelo trabalho que pode ser realizado com a política quando é feita pensando no próximo, em ajudar com projetos que funcionem e aqui no Progressistas, na pessoa do deputado Laércio encontrei uma política honesta e gosto muito de participar desses encontros”.

Já a engenheira de segurança de trabalho e química, Jaqueline Ribeiro, agora resolveu empreender. “A crise me forçou a reinventar e resolvi empreender trabalhando com semijoias há uns 3 meses, mas o proposito é enaltecer e valorizar a beleza que já existe em cada uma de nós. Não tenho nada a ver com política, mas sou simpatizante das causas políticas voltadas para a mulher e estou à disposição para ajudar em qualquer projeto que seja necessário”, citou Jaqueline.

A coordenadora do Progressistas Mulher, Glória Sena, citou que foi tratado temas que tem a mulher como protagonista em várias áreas, dando ênfase nas atividades nos bairros e municípios como forma de estimular o movimento Mulheres fortalecendo Mulheres. “Precisamos mostrar que a mulher tem força para seguir e escolher seu caminho em várias áreas, inclusive na política. Elas precisam saber de seus direitos e deveres, ter um acolhimento”, explicou.

O presidente do partido Progressistas Fernando Carvalho e o deputado federal Laércio Oliveira tem se preocupado com as demandas e incentivam as mulheres a construir uma carreira política, mas acima de tudo com respeito e dignidade em qualquer área que elas escolham atuar.

“Chegou a hora, não de uma cota apenas, mas de uma efetiva participação das mulheres no destino político do nosso país e do nosso estado. Esse encontro com mulheres de vários municípios e de diversas áreas de atuação foi muito importante para o fortalecimento de vínculos entre elas. Cada uma contando um pouco de sua história e incentivando tantas outras. Venha fazer parte desse movimento Mulheres fortalecendo Mulheres você também”, afirmou o deputado Laércio.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria