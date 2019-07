Feira da Coruja do município de Tobias Barreto como patrimônio cultural

29/07/19 - 06:35:39

Tramita na Casa Legislativa de Sergipe a proposta de que a Feira da Coruja, do município de Tobias Barreto, receba o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. O reconhecimento está sendo proposto por meio de Projeto de Lei (PL) de nº 130, de autoria do deputado estadual Dilson de Agripino (PPS).

Na Feira da Coruja a tradição é começar a montar as barracas às 17 horas do domingo, e só terminar as vendas ao final do dia da segunda-feira. Por lá são comercializados artigos de confecções como cama, mesa, banho, vestuário adulto e infantil e artesanato – forte segmento da cidade que se destaca também nos bordados. Diante desse cenário, o parlamentar ressalta a importância de reconhecer a Feira da Coruja de Tobias Barreto como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe.

“O valor cultural da Feira da Coruja de Tobias Barreto é inquestionável, assim como é inegável a sua importância econômica. A feira faz parte da cultura do povo tobiense e consequentemente, de Sergipe, pelo seu valor sociocultural e socioeconômico ela merece ser declarada como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe”, destaca a justificativa do referido PL.

Foto: Portal Gata Amarrada

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese