GETAM PRENDE DUPLA POR TRÁFICO DE DROGAS NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO

29/07/19 - 09:14:51

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no último sábado (27) dois jovens por tráfico de drogas no conjunto Augusto Franco, Zona Sul da capital.

Durante o flagrante, os suspeitos tentaram resistir a prisão, mas foram contidos e conduzidos à Central de Flagrantes, onde foi constatado que a dupla já possuía registro de passagem pela Justiça por tráfico de entorpecentes.

Na ação policial, foram apreendidas 14 buchas de maconha, 10 pedras de crack e mais de R$ 400 em dinheiro trocado, reforçando as suspeitas de que havia comercialização de drogas na residência dos suspeitos.

Com informações da PM/SE