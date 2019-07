INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO ESTADO DE SERGIPE LANÇA SISTEMA FORENSYS

29/07/19 - 13:49:17

O aplicativo tem como objetivo gerenciar ocorrência, requisições e laudos periciais

Na manhã desta segunda-feira, 29, o Instituto de Criminalística lançou o Sistema Forensys. A solução foi desenvolvida pelo perito criminal Paulo Roberto e tem como objetivo gerenciar ocorrências, requisições e laudos, assim como gerar relatórios de gestão facilitando o trabalho de armazenamento e compartilhamento de dados da perícia. A ideia do sistema surgiu em 2017 para sanar os problemas com gastos e armazenamento de papel. A partir do estudo para resolver essa problemática foi desenvolvida uma ferramenta para armazenamento de laudos do Instituto de Criminalística.

O coordenador geral de perícia, Nestor Barros, foi o apoiador inicial do projeto. Para ele, esse sistema vai revolucionar o trabalho forense. “O Paulo é lotado em informática forense. Em 2017, quando nós estávamos à frente do Instituto de Criminalística, ele me procurou e propôs a realização desse programa forense, que eu considero uma revolução em informática para o Instituto de Criminalística. O sistema vai ter um controle de todas as atividades periciais inicialmente do Instituto e futuramente vai se expandir para outros institutos e vai abrir a possibilidade de economia”, explicou.

Um dos pontos estratégicos do sistema é o de economizar recursos financeiros do Estado, com a praticidade e facilidade em usar computadores em todo o processo de cadastro, digitalização e alimentação dos processos via internet com assinaturas digitais facilitando o trabalho de emissão e recebimento de laudos técnicos. O sistema foi inserido no planejamento estratégico do estado e o lançamento é uma das fases para atingir a meta desse.

O diretor do Instituto de Criminalística, Luciano Homem, também ressaltou a importância do sistema. “A ferramenta vai proporcionar sanidade tanto das requisições, como da resposta das demandas que chegam ao Instituto de Criminalística. Vamos ter um controle maior da produtividade de laudos, das requisições. Vai proporcionar uma geração de relatórios estáticos além de permitir que estudos de inteligência com relação aos exames periciais sejam feitos. Vai facilitar o trabalho dos peritos e dos servidores administrativos”, citou.

Atualmente, existem laudos de mais de 20 anos armazenados no Instituto, então a ideia é que todo o registro mantido em papel seja digitalizado e disponibilizado no Sistema Forensys, para que a autoridade policial, com o número do ofício, consulte o laudo técnico e tenha a resposta automaticamente pelo sistema de qual o documento foi emitido, qual o laudo pericial foi dado, qual número do laudo e, se quiser, fazer o download das informações.

O perito Paulo Roberto, responsável pelo sistema explicou como surgiu a ideia. “Como alguém formado na área de computação, a partir do momento que eu acessei o serviço público e vi o funcionamento à base do papel, fiquei um pouco incomodado e me vi na necessidade de desenvolver um software para solucionar, resolver e automatizar o Instituto. Os peritos vão fazer login no sistema e vão poder controlar todas as perícias que realizam, todos os ofícios que recebem, todos os laudos que forem emitidos. Esses laudos emitidos serão disponibilizados a todas as pessoas que requisitam o Instituto de Criminalística, sejam os delegados de polícia, promotores de justiça, juízes, qualquer autoridade que possa requisitar laudos ao Instituto”, detalhou.

A coordenadora das delegacias da capital, delegada Viviane Pessoa, também frisou a relevância do sistema. “É um salto de qualidade e um grande avanço para o Instituto de Criminalística, porque o coloca como um Instituto de ponta na questão da informatização, na questão de você ter uma economia para o Estado. É uma ferramenta desenvolvida por um perito nosso, sem custo, que vai dar uma dinâmica muito maior para o instituto de criminalística. O perito Paulo Roberto está de parabéns é um sistema que vai servir inclusive para ser referência para todo o país”, concluiu.

Fonte e foto SSP