JOVEM DE 19 ANOS É MORTO A GOLPES DE FACA EM FRENTE A BAR EM ITABAIANA

29/07/19 - 06:06:07

Um jovem de 19 anos foi assassinado a golpes de faca na madrugada deste domingo (28) em frente a um bar.

O crime foi praticado no Bairro Riacho Doce no município de Itabaiana e as informações são de que houve uma discussão envolvendo várias pessoas, em frente a um bar, e o rapaz acabou sendo esfaqueado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e no local comprovou a morte do jovem. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju.