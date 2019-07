Mala preta recheada

29/07/19 - 08:47:29

A depender dos políticos, o bilionário Fundo Eleitoral da campanha de 2020 passará de R$ 1,7 bilhão para exagerados R$ 3,7 bilhões. E para “conquistar” a simpatia dos eleitores, os candidatos a prefeito e vereador ainda terão um reforço de R$ 1 bilhão vindo do Fundo Partidário. Com uma mala preta oficial tão recheada, não faltará quem queira se travestir de candidato laranja para botar a mão grande no dinheiro do povo. Quem ouve cifras tão vultosas pensa que o Brasil não tem 14 milhões de desempregados e empresas falindo aos milhares. Portanto, caso seja efetivado, o aumento do Fundo Eleitoral será mais um tapa na cara do cidadão que paga imposto para ver seu santo dinheirinho fazer a alegria de políticos inescrupulosos e encher os bolsos de bandidos de colarinho branco. Só Jesus na causa!

De olho em 2022

Mesmo estando secretário do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal André Moura (PSC) não reduz as ações políticas em Sergipe. O moço prestigia filiações partidárias, não perde eventos culturais e religiosos e não deixa de entregar às prefeituras benefícios conseguidos durante o mandato. André jura que pelos próximos dois anos continuará assinando ordens de serviços e inaugurando obras viabilizadas por enquanto deputado. Marminino!

Fundo do poço

A crise econômica destruiu o mercado imobiliário de Sergipe. Segundo Luciano Barreto, presidente da Associação Sergipana das Empresas de Obras Públicas e Privadas, o emprego na construção civil sofreu uma redução de 60% a 70%. Entrevistado pelo Jornal do Dia, o empresário disse acreditar que só no próximo ano o setor começará a dar sinais de recuperação. Ele acredita que atualmente a construção civil emprega em Aracaju cerca de 6 mil operários. Vixe!

Prontos pra funcionar

De todos os matadouros de gado fechados em Sergipe, os de Itabaiana e Lagarto serão os primeiros a serem reabertos. Lacrados por não atenderem as normas da vigilância sanitária, os dois abatedouros vão ser administrados pela iniciativa privada. Foi justamente por causa dos tributos pagos para o abate que os prefeitos de Itabaiana e Lagarto, respectivamente, Valmir de Francisquinho (PR) e Valmir Monteiro (PSC) passaram alguns meses na cadeia. Misericórdia!

Consórcio regional

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) participa, hoje, em Salvador, de mais uma reunião do Consórcio Nordeste. Entre outros temas, os nove governadores nordestinos vão discutir o incremento da oferta de serviços de saúde e o processo único de compras para os estados. Por falta de voos diretos entre Aracaju e a capital baiana, Belivaldo e assessores viajaram de carro. Homem, vôte!

Bate boca

O magistrado Manoel Costa Neto está uma fera com o eleitor José Cosme de Carvalho. Tudo porque o cidadão foi às redes sociais criticar o fato de a candidata a prefeita de Riachão, Manoela Costa (PSC), tem o apoio de “duas pessoas condenadas por corrupção eleitoral”. Pai da prefeiturável, o juiz ameaçou discutir na Justiça a opinião de Cosme. Destemido, o cidadão não só reafirmou que “sua filha tem o apoio dos corruptos eleitorais de Riachão”, como cutucou o magistrado: “Pode me acionar, meu amigo Doutor”. Crendeuspai!

Por fora

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Segundo a consulta feita pela Fecomércio (RJ), dentre os 73% que afirmam pagar algum tipo de imposto, 69% destacaram tributos municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram impostos estaduais; e 17% lembraram dos impostos federais, como o Imposto de Renda. Ah, bom!

Recado à oposição

Parece que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ainda não engoliu as criticas contra a ação da Prefeitura durante as últimas chuvas caídas em Aracaju. Em resposta às cutucadas dos adversários, o comunista disse que quem fez política com as chuvas não tem o mínimo de solidariedade com o outro. E prosseguiu: “As pessoas do bem fizeram sua parte, ajudaram. Quem é do mal, tentou se aproveitar para tirar algum dividendo eleitoral. É quem torce pelo quanto pior, melhor”. Danôsse!

Descanso da política

Desde que deixou o mandato, o ex-senador Eduardo Amorim (PSC) tem se dedicado mais à Medicina. Ele acaba de participar do curso de controle da via aérea, promovido pela Sociedade Sergipana de Anestesiologia. O treinamento fez parte da Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe, realizada em Aracaju. Eduardo Amorim permanece em silêncio sobre seu futuro político, embora se comente que ele pode disputar a Prefeitura de Itabaiana. Será?

Bola branca

A Barra dos Coqueiros vai ganhar um investimento de R$ 6 milhões. Trata-se do Centro de Treinamento de Base da CBF, que deverá ficar pronto em dois anos após o início das obras. O empreendimento será dotado, entre outras coisas, de um campo de treinamento e uma moderna estrutura de apoio para a Federação Sergipana de Futebol. Os recursos para a implantação do CTB fazem parte do legado da Copa do Mundo de 2014. Legal!

