Maternidade Nossa Senhora de Lourdes contabiliza 33 partos no final de semana

29/07/19 - 12:57:08

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou no período compreendido entre 26 a 28 de julho, 96 atendimentos na admissão. Destes, 40 geraram internamentos que resultaram em 33 partos. Uma paciente foi transferida para maternidade de baixa complexidade e 55 delas receberam alta, segundo estatística da Lourdinha, divulgada nesta segunda-feira (29), com base em seus relatórios de produção.

A unidade também é capacitada para resolução de casos que envolvem vítimas de violência sexual, e neste fim de semana ocorreram cinco atendimentos, sendo três a menor de idade. O serviço é oferecido para ambos os sexos e conta com uma equipe multiprofissional, qualificada, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial qualificado.

A coordenadora do Pronto Socorro, Lourivânia Prado, informou que é importante que a vítima procure atendimento nas primeiras 72 horas, mesmo que não tenha passado pela delegacia. “É nesse prazo que nós conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que são a pílula do dia seguinte e o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, disse a coordenadora.

“Depois das 72 horas fazemos o acompanhamento dos exames, oferecemos o apoio psicológico, atendimento médico, de enfermagem e assistente social, bem como acionamos os órgãos protetores”, disse a coordenadora.

A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência às pacientes de alto risco que dão entrada na maternidade, incluindo gestantes que vêm de outros Estados, a exemplo da Bahia, de onde chegaram quatro pacientes neste fim de semana. A Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3222-8650.

