Município de Aracaju pode receber escolinha de futebol do São Paulo FC

29/07/19 - 17:00:05

O vereador Thiaguinho Batalha visitou o São Paulo Futebol Clube (SPFC) na tarde desta terça-feira, 23. Em viagem a capital paulista, ele aproveitou para buscar uma parceria no seu clube do coração para beneficiar crianças que sonham com a carreira no futebol em Aracaju.

O parlamentar sempre deixou claro a sua torcida pelo time paulista e não perdeu a oportunidade durante os dias de recesso. Além de assistir o jogo desta semana contra o Chapecoense, ele se reuniu com membros do São Paulo para colocar uma das escolinhas de futebol também na capital sergipana.

Na ocasião, Thiaguinho conheceu diversos jogadores e ídolos do esporte. Acompanhado de um dos diretores do Confianca, Glenysson Cruz.

Para ele, a parceria é de grande importância para as crianças e adolescentes “Vamos agora, atrás da Prefeitura de Aracaju para que tenha concessão de algum campo e nós possamos viabilizar uma parceria. O esporte é o caminho para incentivar cada vez mais as crianças e os jovens”, declarou.

Fonte e foto assessoria