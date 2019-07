Orquestra Jovem de Sergipe realiza recital no bairro 17 de Março

29/07/19 - 13:30:15

Alunos de todos os naipes participarão do evento

As atividades no projeto Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE), realizado pelo Instituto Banese e pelo Governo do Estado, não param. Após uma apresentação na abertura do Arraiá do Povo, em junho, na Orla de Atalaia, para mais de 15 mil pessoas, mais uma apresentação está por vir. Desta vez, o recital será no bairro 17 de Março, onde os quase 140 alunos matriculados, divididos por naipes, apresentarão diversas peças musicais.

O 3º Recital da OJSE será realizado no dia 03 de agosto, a partir das 14h, no anfiteatro do Centro de Artes e Esportes Unificado, localizado na praça Mariana Martins Moura Sousa, no bairro 17 de Março. Os alunos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão e canto coral irão em grupos, apresentar para o público, músicas ensaiadas durante os meses do primeiro semestre. Esse é mais um desafio que vem sendo aguardado com bastante entusiasmo pelos meninos e meninas da orquestra.

O objetivo do evento é dar oportunidade a todos os alunos do projeto de se apresentarem, incluindo aqueles que entraram este ano na Orquestra e ainda fazem parte das turmas iniciantes. Aberto ao público, o recital deve contar com a presença de pais, responsáveis, familiares, amigos e moradores da região. A população em geral está convidada a prestigiar.

Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE)

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio das empresas ENERGISA e Thyssenkrupp Elevadores, através da Lei de Incentivo à Cultura, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a mais de 100 crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, percussão e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. O projeto oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, e ensaios aos sábados, no CRAS e no Espaço Cuidar, no bairro Santa Maria.

Por Manuella Miranda