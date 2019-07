PROCURADORA ENCAMINHA À PF PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE CRIME ELEITORAL

29/07/19 - 17:01:07

A procuradora Eleitoral Eunice Dantas, apresentou na tarde desta segunda-feira (29), detalhes do andamento do processo que envolve supostas candidaturas laranjas nas eleições 2018, em Sergipe.

Segundo as informações passadas pela procuradora, havia uma suspeita inicial de sete supostas candidaturas laranja nas eleições 2018 e todas as candidatas, presidentes e tesoureiros dos partidos citados foram ouvidos. “Em relação ao PSDB, no repasse foi constatado um valor alto e poucos votos. Ouvidas as candidatas, elas não tinham ciência de que haviam recebido, além dos valores depositados nas contas, mais R$ 100 mil. O presidente do partido nos confirmou que esse valor não foi repassado pela Executiva Estadual, mas pela Nacional. Encerrei o procedimento aqui em Aracaju por entender que as candidatas não poderiam ser responsabilizadas porque não tiveram acesso ao dinheiro que foi disponibilizado”, disse a procuradora Eunice Dantas.

A Procuradora solicitou junto ao Tribunal Regional Eleitoral o total de recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos pelo Diretório Estadual do PSB nas eleições de 2018, além do valor destinado às candidaturas femininas.

Sobre a investigação relacionada à candidatura de Marleide Cristina, a procuradora disse que encaminhou o Procedimento para a Polícia Federal e requisitou a instauração do inquérito policial para apurar suposto crime eleitoral.