REBELIÃO EM PRESÍDIO DEIXA 52 MORTOS NO ESTADO DO PARÁ

da Agência Brasil

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sergio Moro está acompanhando o caso, já conversou com o governador do Pará, Helder Barbalho, e deve tratar do assunto novamente em uma reunião nesta tarde.