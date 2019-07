TRÊS MOTORISTAS FORAM FLAGRADOS PELA PRF DIRIGINDO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

A Polícia Rodoviária federal (PRF) flagrou três homens conduzido veículo sob influência de álcool. Os registros ocorreram nos municípios de Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro e os motoristas foram encaminhados à delegacia.

O primeiro registro ocorreu no km 52 da BR 235, em Itabaiana quando um homem de 33 anos foi preso por conduzir uma motocicleta sem placa, sob influência de álcool. A ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista em Itabaiana.

O segundo registro ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, no km 5 da BR 235. Um homem de 62 anos foi preso conduzindo um automóvel com placas de Aracaju. Segundo a PRF, o condutor dirigia o veículo sob influência de álcool. A ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista em Aracaju.

Também em Itabaiana, um homem de 36 anos foi preso no km 50 da BR 235 na madrugada desta segunda-feira, 29. Segundo a PRF, o homem estava conduzindo uma motocicleta com placa de Itabaiana, sob efeito de álcool. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista em Itabaiana.

Fonte: PRF