V Bienal do Livro de Itabaiana abre inscrições para apresentações na Tenda Cultural

29/07/19 - 14:23:41

A V Bienal do Livro de Itabaiana disponibiliza um espaço onde pessoas, grupos e escolas possam realizar sua apresentação artística sem qualquer custo. Para isto, os interessados bastam acessar o site do evento www.bienaldolivroitabaiana.com.br , clicar na aba Inscrição e depois em Apresentação na Tenda Cultural. A maior feira literária do Norte/Nordeste acontecerá de 11 a 15 de setembro no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Para finalizar a inscrição, basta o interessado informar seu nome, nome artístico, tipo de apresentação, duração do espetáculo, quantidade de integrantes, cidade, e-mail, telefone e fazer um pequeno resumo do show. Agora é só aguardar a organização da feira entrar em contato informando o dia e horário. A Tenda Cultural é um espaço democrático e multicultural que terá uma estrutura de 600m², com capacidade para 500 espectadores sentados.

De acordo com o organizador da Bienal, Honorino Júnior, a Tenda Cultural é um espaço de apresentações artísticas e interações com o público com música, dança, teatro e todas as manifestações culturais que valorizam o povo sergipano. “Estamos cadastrando todos os interessados e organizando os horários da Tenda Cultural para que todos possam se apresentar sua arte no palco da Bienal”.

Por Danilo Cardoso