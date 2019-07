Veículo de passeio capota após se envolver em acidente com viatura da polícia militar

29/07/19 - 05:19:43

Mais um grave acidente automobilístico foi registrado em Aracaju e deixa pessoas feridas

O acidente ocorreu na noite deste domingo (28) e as informações são de que um veículo de passeio capotou na avenida Mário Jorge, no bairro Coroa do Meio em Aracaju ao se chocar com uma viatura do Tático 62.

Os três militares que estavam na viatura estão bem, já as pessoas que ocupavam o carro de passeio foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e não correm risco de morte.

Foto grupo de WhatsApp PM2 Inform