Abertas inscrições para PSS de Socioeducador e Orientador

30/07/19 - 12:40:04

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando a contratação temporária de profissional para exercer a função de Socioeducador e Orientador Social, nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas da Fundação Renascer do Estado de Sergipe.

Estão sendo ofertadas 170 vagas para Socioeducador, sendo 102 para livre concorrência e 25 PcD do sexo masculino, 34 vagas para livre concorrência do sexo feminino e nove para PcD. A escolaridade exigida é de nível médio e remuneração de R$ 2.197,60.

Para o candidato que optar por Orientador Social, a escolaridade exigida é nível superior e estão sendo ofertadas 10 vagas para área de psicologia, quatro para pedagogia e três serviço social, com remuneração de 2.690,85.

Serão reservadas 20% das vagas às pessoas com deficiência, em atendimento a Lei Complementar nº 33/96, considerando-se para isso o total de vagas.

As inscrições vão até às 17h do dia 05 de agosto e estão sendo realizadas através do portal www.sead.se.gov.br, onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à sua efetivação da inscrição e upload da documentação.

Não será permitida a inscrição em mais de um cargo e/ou formação/especialidade. Se o candidato confirmar a inscrição e perceber que errou na escolha do cargo ou lotação, poderá, no prazo de 24 horas, cancelar e efetivar nova inscrição. Se preencher algum dado pessoal de forma equivocada, poderá alterar seu cadastro no prazo de até 24 horas após a divulgação do resultado provisório.

Ascom/Sead