ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES DEIXA DOIS MORTOS NA BR-235

30/07/19 - 07:22:02

Um grave acidente envolvendo dois caminhões fez mais duas vitimas fatais nas rodovias que cortam o estado de Sergipe

O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (29) no KM 16 da BR-235, em frente à fazenda Boa Luz, entre os municípios de Aracaju e Areia Branca e as informações são de que as duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Morreu no local um jovem de apenas 17 anos identificado como como Thires Santana Menezes e outra vitima que não foi identificada.

Segundo informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vitimas fatais estavam no mesmo caminhão, já o condutor do outro veículo não se feriu.