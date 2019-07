AGENTES DE POLÍCIA CIVIL SÃO CONVOCADOS PARA RECADASTRAMENTO

30/07/19 - 17:09:31

A Superintendência Geral da Polícia Civil convoca todos os Agentes de Polícia Judiciária para fazer o recadastramento funcional entre os dias 5 e 30 de agosto no setor de Gestão de Pessoal localizado no andar térreo da Superintendência, na rua Duque de Caxias, S/N, bairro São José. A lista completa dos convocados com dia e horário de atendimento foi enviada para o email funcional do servidor.

Segundo Andrea Santos Ventura, da coordenação de Gestão Pessoal da SUPCI, somente serão cadastrados os servidores convocados e os demais deverão aguardar sua chamada por e-mail. Os policiais que não puderem comparecer por problemas de saúde, licenças ou férias deverão informar sua condição pelo e-mail [email protected] para que uma nova data seja marcada.

Os policiais precisam levar documentos obrigatórios, tais como: documento de Identidade – RG; Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF; Título de eleitor; Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo masculino; Carteira Nacional de Habilitação; Número de PIS/PASEP (documento de comprovação); Comprovante de conclusão de Curso Superior exigido para o cargo, devidamente reconhecido pelo MEC; Certificado de Conclusão de Curso de Especialização, Mestrado ou Doutorado, reconhecidos pelo MEC; Certidão de casamento ou declaração de união estável, quando for o caso; Comprovante de residência atualizado; Comprovante de CID para pessoas com deficiência; Comprovação de conta corrente; Ultima Portaria de Lotação. Certificados de Cursos de Capacitação relacionados à atividade policial (caso tenha) – somente serão aceitos cursos concluídos e com certificados emitidos.

Os documentos originais devem ser escaneados de forma individualizada, por tipo de documento, no formato “PDF”, com uma resolução máxima de 200 DPI.

O arquivo digital gerado deve ser enviado antecipadamente para o e-mail: ([email protected]) ou salvo em um pendrive e entregue no dia agendado para que o recadastrador possa baixar o arquivo. Os documentos originais deverão ser apresentados no dia do recadastramento para conferência.

Além dos documentos digitalizados acima elencados, o servidor deverá trazer impresso, preenchido e assinado: o Formulário de recadastramento, o Formulário de Declaração de lotação do servidor assinada pela chefia imediata, a Declaração de não acúmulo de cargos ou empregos públicos e a Declaração de compromisso de atualização cadastral. Todos esses formulários foram encaminhados ao email funcional do servidor.

No dia do cadastramento será tirada uma foto para inserção no sistema e o servidor deverá responder aos questionamentos do recadastrador. A SUPCI informa que a apresentação de toda a documentação é obrigatória para a realização do procedimento.