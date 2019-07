BNB LANÇA EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTADORAS SERVIÇOS

30/07/19 - 16:57:01

O Banco do Nordeste divulga edital para credenciamento prévio de empresas interessadas em prestar serviços de engenharia, arquitetura, veterinária, agronomia ou zootecnia na área de abrangência da instituição (Estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo).

As empresas interessadas podem realizar cadastro no portal da instituição na internet (bnb.gov.br), no caminho Licitações e Contratos – Licitações Agendadas – Edital nº 2019/073.

Estão aptas a realizar inscrição pessoas jurídicas registradas nos respectivos conselhos profissionais. Os serviços serão prestados em caráter temporário e incluem avaliação de bens, crítica de orçamento de obras de engenharia, vistoria de empreendimentos e emissão de pareceres técnicos, entre outras atividades.

O edital de credenciamento vigora por 60 meses contados a partir da data de sua homologação. Mais informações podem ser solicitadas no e-mail [email protected]

Banco do Nordeste