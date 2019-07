Bom Sucesso- Paloma, personagem de Grazi Massafera, dá fora em ex: ‘Voltou com 16 anos de atraso’. Costureira tem DR com Ramon

Paloma (Grazi Massafera) recebeu o resultado de um exame médico errado e está achando que tem pouco tempo de vida em Bom Sucesso. Arrasada, a costureira ligou para Ramon (David Junior), pai de Alice (Bruna Inocencio), para desabafar. O jogador de basquete largou tudo nos Estados Unidos, incluindo uma boa proposta de emprego, e veio correndo para o Brasil para socorrer a ex. Só que o reencontro da dupla não será tão fofo assim. Arrependida de procurar seu amor do passado, a loira tenta fugir do rapaz quando esbarra com ele na quadra da Unidos de Bom Sucesso.

“Ah, não. Vim do Estados Unidos que nem um doido por sua causa! Me fala a verdade. O que está acontecendo?”, pergunta David. “Tudo bem, Ramon, você voltou. Mas com 16 anos de atraso”, rebate. O atleta explica que deixou tudo para trás preocupado com a situação de Paloma, mas ela não consegue superar a mágoa de ter sido abandonada com a filha pequena no passado. “Eu que devia estar furioso! Larguei a chance da minha vida por você. Gastei uma grana de passagem e para quê? Parar meus estudos, abandonar meus sonhos por sua causa. Você prometeu que ia levar a gente pros Estados Unidos e aí?”, desabafa Ramon. Em seguida, o pai de Alice ressalta que mandou dinheiro para a costureira todos esses anos e irrita Paloma ainda mais: “Não fez mais que obrigação. Só que ser pai é mais do que isso. Criei nossa filha sozinha”. Ramon ainda reclama que a ex acabou se casando quando ele foi tentar a vida no exterior e a loira se defende dizendo que esperou por mais de dois anos ele voltar ou levá-la para morar nos Estados Unidos. “O Elias apareceu num momento que eu estava frágil, precisando. Ele me deu segurança”, assume. “Amor também?”, pergunta o rapaz. “Me deu dois filhos que eu amo muito, que Deus o tenha”, lamenta a costureira. Ramon diz que se pudesse voltar no tempo faria as coisas de forma diferente, pergunta o que pode fazer para ajudar a loira e ela dispara: “Ninguém pode me ajudar. Muito menos você”. Fonte/foto: globo.com

