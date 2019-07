Bombas de água instaladas em Areia Branca beneficiarão mais de 120 mil pessoas

30/07/19 - 07:35:21

Captação da Jacarecica II ganha um acréscimo de mais de 20% em seu volume

Visando a melhoria do sistema de abastecimento de água das cidades de Itabaiana e Areia Branca, na Região Agreste de Sergipe, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) investiu no último mês de junho, aproximadamente R$ 600 mil na implantação de novas bombas de água, na captação Jacarecica II, localizada na cidade de Areia Branca.

Segundo o gerente de operações da Deso, Vitor dos Santos Almeida, a implantação propiciará um ganho de vazão muito importante para a região. Com o investimento vamos melhorar ainda mais a qualidade e a quantidade da água ofertada a população, já que o acréscimo do volume captado foi de mais de 20%”, destacou.

De acordo com Vitor Almeida, a previsão em investimentos para melhorias a curto prazo é visível. “Em menos de dois anos teremos a duplicação da adutora do sistema do agreste e a construção de uma nova Estação de Tratamento (ETA)”, ressalta.

Essa estação atenderá não apenas as cidades de Itabaiana e Areia Branca, mas também a diversos povoados da região, totalizando mais de 120 mil sergipanos beneficiados.

Fonte e foto assessoria