BOMBEIROS CONTINUAM NA BUSCA DE HOMEM DESAPARECIDO EM ENCHENTE

30/07/19 - 09:24:40

A equipe de mergulho e do canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe continua na busca de José Edvaldo dos Santos, 51 anos, natural de Itaporanga D’Ájuda, mais precisamente da fazenda Belém, no povoado Ipanema, que desapareceu em um rio durante a enchente que ocorreu naquele município.

O trabalho dos bombeiros militares já perdura por cerca de 15 dias, vasculhando as mais diversas áreas no sentido de localizar a pessoa desaparecida.

Blog Espaço Militar