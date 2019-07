BPRp REALIZA OPERAÇÃO E APREENDE ARMAS DE GROSSO CALIBRE NA GRANDE ARACAJU

30/07/19 - 13:44:24

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), realizaram uma grande operação em combate ao porte ilegal de armas de fogo, roubo e tráfico de drogas neste fim de semana. Foram atendidas diversas ocorrências em vários bairros da Grande Aracaju, que resultaram em prisões e apreensõoes por tráfico de drogas; além de veículos recuperados.

Nessa sexta-feira, 26, após denuncia anônima que informava sobre a manutenção de armas de fogo por um homem na própria residência, os militares prenderam Jorge Bispo dos Santos, 51 anos, portando e realizando manutenção em quatro armas de fogo: uma espingarda de calibre não identificado; duas carabinas, sendo uma calibre .12 com seis munições intactas; outra calibre,.32 com três munições; além de um revólver calibre 38 com três munições. O fato ocorreu no conjunto Jardim, município de Nossa Senhora do Socorro.

Ainda na sexta, equipes do BPRp prenderam Aldrin de Oliveira Mavar Filho, 19 anos, por roubo de aparelho celular. A vítima pediu auxílio aos policiais após ter visto o aparelho em um site de vendas. Ao chegar no local combinado com o suspeito, a vítima reconheceu Aldrin como autor do delito, com ele foi encontrado com o celular da vítima, que havia sido roubado dias antes.

No Sábado, 27, policiais militares localizaram e recuperaram no bairro Santa Maria um automóvel com restrição de roubo. Os militares do BPRp realizavam rondas na região da Zona Sul, quando receberam por meio do Ciosp a informação de que um veículo, com restrição de roubo, estava sendo utilizado na prática de assaltos. Diante da informação, buscas foram realizadas, e no final da tarde o carro foi localizado em um terreno abandonado.

Na noite do sábado, após denúncia anônima sobre uso de drogas, foi preso um suspeito portando um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Ainda no sábado, foram apreendidos dois jovens por tráfico de drogas no bairro Siqueira Campos. Os adolescentes arremessaram uma sacola quando perceberam a presença dos policiais. Dentro da sacola foi encontrado 30 papelotes de maconha.

Já na noite do domingo, 28, foi preso Rafael Roberto Silva Santos, 18 anos, após afirmar ser o proprietário de uma motocicleta que havia sido roubada no dia 22 de Julho do corrente ano na Praia do Abaís. A equipe da BPRp encontrou o veículo no bairro Atalaia após denúncias. Todos os casos foram conduzidos à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações da Ascom PM/SE