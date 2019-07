CAPITÃO SAMUEL VAI AO TCE PARA DISCUTIR O POSTO IMEDIATO NA POLÍCIA MILITAR

30/07/19 - 05:06:29

O deputado estadual Capitão Samuel Barreto participou nesta segunda-feira (29), de uma reunião no Tribunal de Contas de Sergipe (TCE), onde a pauta, mais uma vez, foi o Posto Imediato dos Militares da Reserva.

A reunião contou com a presença de uma comissão de Militares da Reserva, do representante do Governo do Estado, dos Procuradores do Tribunal de contas e do deputado Capitão Samuel, que é o grande representando da categoria nesta luta.

Segundo Bandeira de Melo, Procurador do TCE, a reunião foi muito proveitosa, onde todos trabalham para tornar eficaz a expectativa dos direitos dos policiais e manter a saúde fiscal do estado. “Foi muito importante que todas as partes envolvidas tenham discutido de forma republicana está questão, sabendo da necessidade de resolver este impasse. Acreditamos que nas próximas reuniões faremos novos avanços no assunto, até chegarmos à solução”, reforça.

Para o Capitão Samuel a abertura do diálogo cria a expectativa de chegar à solução. “Se esta discussão tiver que voltar para a assembleia legislativa, não tenho dúvidas de que poderemos contar com o apoio dos colegas deputados. Todos entendemos que este é um direito já adquirido da categoria. Vamos continuar lutando”, afirma.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria