Case: atendimento está comprometido por paralisação no sistema Hórus do MS

30/07/19 - 09:35:32

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o sistema Hórus, do Ministério da Saúde (MS), utilizado para a dispensação de medicamentos no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), encontra-se inoperante desde as primeiras horas da manhã desta terça- feira, 30, comprometendo o atendimento aos usuários. A situação também afeta outros Estados.

O controle do sistema, utilizado para dispensação dos medicamentos, é realizado exclusivamente pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus) do Ministério da Saúde e o estado de Sergipe não detém nenhum poder sobre ele. Com o sistema lento, a entrega dos medicamentos está comprometida até que a situação seja normalizada.

A coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva, informa que já manteve contato com os responsáveis pelo sistema em Brasília. “Estamos aguardando um retorno do Datasus para que a gente possa retomar o atendimento. Por enquanto, nós estamos orientando os usuários para aguardar um pouco. Àqueles que ligam, a gente informa sobre essa paralisação, para que não venham ao órgão e acabem não sendo atendidos”, salientou.

Whatsapp

A coordenadora do Case orienta a população que utilize o Whatsapp do órgão, através do número 98891-2838, para tirar dúvidas sobre medicamentos, serviços e até mesmo sobre o sistema. A criação dessa ferramenta teve como objetivo fortalecer a relação com o usuário, facilitando e ampliando o acesso à informação, bem como promovendo maior comodidade àqueles que utilizam o serviço. De acordo com Jéssica Santos, um profissional habilitado está responsável para atender as solicitações e responder com as informações diariamente.

Fonte e foto SES