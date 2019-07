Como retomar a esperança?

30/07/19 - 00:01:36

Diógenes Brayner – [email protected]

Sergipe não é uma ilha e não pode deixar de se indignar com o que vem acontecendo no Planalto Central do País. Em outubro de 2018 parte significante da sociedade se iludiu com o marketing aplicado para criar a imagem do bem contra o mal. E caiu na desgraça de acreditar em um país minimamente melhor através de bons atos e ações, que não se praticaram em outras épocas. O Partido dos Trabalhadores cometeu equívocos imperdoáveis e não teve humildade de se redimir. Foram crimes horrendos a ponto de levarem o seu maior líder, Luis Inácio Lula da Silva, à cadeia.

Dentro desse clima de desconfiança a um partido que garantia a esperança, a igualdade social e melhor vida ao brasileiro, surgiu um “salvador do Pátria”: deputado federal de sete mandatos, todos eles no baixo clero, militar conservador, de extrema direita, com sintomas de fascismo e lances de loucura. Por incrível que pareça, conseguiu o apoio voluntário de um povo que se apressou em torná-lo um mito, e o elegeu como herói.

Por mais lamentável que pareça, uma facada de um paranóico pode ter elegido Bolsonaro. Não pela agressão pública que provocou indignação, mas porque o levou ao silêncio por alguns meses, evitando que ele continuasse utilizando da verborréia para iludir mais eleitores a votarem nele, exclusivamente para derrotar o PT, mesmo que houvessem nomes como Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Até o momento, fora a desarmonia interna no País e o nepotismo, o atual presidente não tem um único ato que revele a sua vocação administrativa.

O Brasil precisa ter confiança absoluta em seu presidente, mesmo admitindo que seus adversários exerçam o direito legítimo de contestar quaisquer das suas atitudes, embora haja exageros como a ação de hackers sequestrando dados – secretos ou não – de autoridades de todos os poderes. Bolsonaro precisa dizer a que veio. Não há perspectiva de alguma saída desse caos que se impregnou no País. Não há qualquer indício de solução, mas existe uma forte tendência a aprofundar o descrédito, com lances de espetáculos circenses que levam o Brasil a ser mote de piada internacional.

Além de não buscar soluções para os graves problemas do País, como a própria corrupção, a crise econômica e social, o desemprego que cresce de forma desenfreada e ignorar a situação caótica dos Estados e Municípios, o presidente Bolsonaro revela que sabe das torturas e desaparecidos dos porões da ditadura. Deixou isso claro em entrevista a jornalistas, ao falar sobre o desaparecimento, em 1974, do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, à época o estudante de Direito Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desapareceu em 1974, durante a ditadura militar.

Isso é muito grave e mostra que Bolsonaro atuou firme durante o regime de exceção e revela como os militares agiam contra os que discordavam do golpe. É difícil conviver com esses traumas, expostos por um presidente que ainda não conquistou a confiança dos brasileiros e deixa arrependidos aqueles que lhe deram o voto. Infeliz momento aquele…

Ação contra Bolsonaro

O advogado sergipano Cezar Britto, ex-presidente da OAB, é que estará à frente da ação contra o presidente Bolsonaro, no STF, movida pelo atual presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, para que ele revele qual o paradeiro do seu pai.

*** À época o estudante de Direito Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desaparecido em 1974, durante a ditadura militar.

Consórcio fortalece

O Consórcio Nordeste, oficializado ontem por governadores da região, vai facilitar a vida dos Estados em temos comerciais e outros segmentos econômicos.

*** Mas precisa se unir muito mais na unidade de forças em benefício dos Estados em dificuldades e nas questões políticas.

*** Em defesa de todos, o consórcio pode mudar a estrutura do Nordeste em termos de investimentos e ações políticas.

Abandonar pendengas

O Consorcio Nordeste tem necessidade de avançar nas questões políticas e abandonar as pendengas político-partidárias quando estão em jogo interesses dos Estados.

*** Não dá para politizar aquilo que serve melhor à sociedade.

*** Deve funcionar à base do “um por todos e todos por um”. Meio careta, mas prático.

Eliane no Consórcio

Vice-governadora Eliane Aquino (PT) também participou da oficialização do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Disse que é extremamente importante para a captação de recursos para a região.

*** Ela considerou a reunião fundamental para todos os nordestinos. A vice tem ido a essas solenidades a convite do governador Belivaldo Chagas.

Explorar a Praia

Ex-ministro Carlos Ayres Britto pensa: “quando todo mundo tá meio perdido, importa mais explorar a praia de si mesmo, pé ante pé, do que entrar de cabeça na onda”.

*** E conclui: “a praia a ver melhor o tumulto da onda do que a onda a ver o bom senso da praia”.

Edvaldo sem pressa

Desde janeiro que Edvaldo diz que deve trocar o PCdoB pelo PDT, mas não mostra pressa. E o partido é que tem de esperar se quiser tê-lo como um dos seus filiados.

*** O deputado federal Fábio Henrique já não fala sobre o assunto, mas começou uma estranha paquera com vereadores aliados de Edvaldo Nogueira.

Bate o conflito

Edvaldo Nogueira também diz que á muito ligado a Padre Inaldo: mesmo ele ficando no PCdoB ou indo para outro partido terá seu apoio à reeleição em Socorro.

*** Ai bate o conflito: Com quem fica Edvaldo, com Inaldo e Fábio Henrique disputando a Prefeitura de Socorro, caso ele se filie ao PDT?

Quer PT na aliança

Prefeito Edvaldo Nogueira deseja que o Partido dos Trabalhadores continue na aliança que o elegeu em 2016 e lembrou que o programa criado através da chapa Edvaldo e Eliane vem sendo mantido rigorosamente.

*** Edvaldo acha, entretanto, que não pode escolher os adversários que vão disputar contra ele, e que não pode temer ninguém que esteja em outro palanque, inclusive o PT.

Questões a resolver

O deputado federal Fábio Henrique (PDT), presidente regional do partido, informou que não houve convite para o prefeito de Socorro, padre Inaldo, ingressar no PDT: “quanto ao prefeito de Aracaju, será bem vindo no partido”.

*** – Não seria lógico um candidato do PDT em Aracaju trabalhar contra o PDT de Socorro. Acho que essas questões serão facilmente resolvidas, disse.

Gustinho emplaca

O deputado Gustinho Ribeiro (SD) emplacou bem a sua tia, Luíza Ribeiro, para exercer a superintendência estadual da Fundação Nacional da Saúde [Funasa].

*** A coluna havia antecipado isso e a nomeação foi publicada no DOU.

*** Para o lugar da tia, na Secretaria da Saúde de Lagarto, foi nomeada Polyana Ribeiro, irmã do deputado Gustinho.

Mitidieri ajeita Glória

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) conversou com o ex-deputado Jairo de Glória (PRB) para que ele apoie o ex-prefeito Serginho Oliveira para candidato a prefeito de Glória.

*** Jairo é oposição a Serginho e ao atual prefeito Chico do PT, mas Fábio Mitidieri quer ver se faz uma composição em Nossa Senhora da Glória.

Consenso absoluto

A composição de Jairo, que é candidato a prefeito de Glória, com Serginho e Chico do PT, faz com que praticamente haja absoluto consenso e a eleição seja formal em 2020.

*** Resta saber se Jairo vai aceitar isso. O pessoal do PRB acha que não.

Jairo fala do assunto

O ex-deputado Jairo Santana (PRB) acha que seja um sonho do deputado federal Fábio Mitidieri unir os municípios que tenha uma boa densidade eleitoral, como Glória: “sendo ele o próximo candidato ao Governo creio que tenta alianças”, disse.

*** Segundo Jairo, no momento não penso nessa aliança. Nada contra a pessoa de Sérgio Oliveira, mais acho que o momento é de alternância do poder.

Há mais de 20 anos

Jairo Santana disse que o grupo que tem à frente o prefeito Chico do PT, comanda a administração de Nossa Senhora da Glória há mais de 20 anos: “está chegado o momento de quebrar esta dinastia”.

*** – Tenho grande respeito a Fábio [Mitidieri]. Fui deputado junto com o pai dele e sei do seu caráter. Possivelmente posso até votar nele se for candidato mesmo ao Governo, disse.

Pode ser surpresa

O deputado estadual Garibaldi Mendonça tem andado muito nos bairros de Aracaju e conversando com o eleitorado. Não será surpresa se ele colocar seu nome como candidato a prefeito de Aracaju.

*** Garibaldi não fica mais no MDB – isso está definido – e tem convites de vários partidos para filiação, a maioria da base aliada.

Algumas decisões

Garibaldi Mendonça tende a mudar o seu estilo na Assembleia Legislativa e passará a adotar decisões dentro do que defende. Disse a um colega na Alese: “serei mais pelas causas que defendo”.

*** Garibaldi tem sido um deputado que acompanha decisões de grupos, mas sente que está precisando mudar.

*** Quinta-feira os deputados retornam à Assembleia, com o fim do recesso.

Sobre fábrica de calcinha

A cantora Fafá de Belém repudiou, via redes sociais, declaração da ministra Damares Alves: “as crianças vítimas de exploração sexual na Ilha do Marajó não precisam de uma fábrica de calcinha”.

*** E continuou: “elas precisam que a ministra faça o trabalho dela, promovendo políticas públicas de garantia de direitos fundamentais”.

Alessandro entra na onda

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) também faz críticas: “relacionar abuso sexual infanto-juvenil à falta de calcinhas é uma demonstração de ignorância e despreparo”.

*** Disse mais: “isso é inadmissível para uma ministra de Estado [Damares Alves]”. E conclui o senador: “mais uma para a coleção de absurdos dessa senhora”.

Márcio vê absurdo

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo considerou ontem “mais um absurdo de Bolsonaro, réu confesso, admitir saber de como ‘sumiu’ o pai do presidente da OAB, desaparecido político na ditadura militar”.

*** Marcio diz que a palavra está com o Congresso Nacional, a Justiça e sociedade brasileira.

*** Marcio se solidariza à OAB e seu presidente Felipe Santa Cruz, pelas “covardes agressões de Bolsonaro à entidade e à memória do seu pai, desaparecido político na ditadura militar”.

Sebrae e ação no turismo

O Sebrae reuniu ontem integrantes do trade e do IBH, para anunciar que está construindo um caminho ao lado dos municípios para um projeto que expanda o turismo por todo o Estado.

*** Foi dito na reunião que setores do Governo não foram convidados, porque eles atrapalham e não resolvem nada.

Tática de permanecer

Também foi comentado que a tática do grupo que indicou Manelito Franco Neto para a Secretaria de Turismo é a de que ele não se demita, exatamente para ser exonerado.

*** O pessoal comentou que Manelito está na “fritura” e isso é ruim para o turismo.

Batendo um bom papo

Candidato – O ex-secretário de Estado, Rosman Pereira será candidato a vereador de Aracaju pelo MDB, com apoio da família Reis, de Lagarto.

Fora do formato – O senador Alessandro Vieira tem conversado com lideranças municipais que já estiveram em partidos fora do formato político que ele prega.

Fim do recesso – Quinta-feira a Assembleia retorna ao trabalho para o segundo semestre. Abre os trabalhos e todos voltam na segunda-feira.

Com o PED – O Partido dos Trabalhadores está preocupado, nesse momento, com a realização do PED que se realiza em agosto para direção municipal.

Dudu ameaça – O presidente da CUT, professor Dudu, membro da Articulação de Esquerda, ameaça também ser candidato ao Diretório Regional do PT.

Tio Armênio – O restaurante Tio Armênio abriu suas portas ontem à noite, no shopping Jardins, com a presença de seus freqüentadores mais assíduos.

Procura osso – Gleice Queiroz disse ontem que vale lembrar que Bolsonaro ao se referir aos desaparecidos na ditadura, declarou, “Quem procura osso é cachorro”.

Sociedade atônita – O Brasil não saiu do lugar e se mantém numa paradeira geral. A sociedade está atônita com o falatório do presidente Bolsonaro.

Trabalha em silêncio – O empresário Milton Andrade (Novo) trabalha em silêncio e pode ser o escolhido a disputar a Prefeitura de Aracaju pelo seu grupo.