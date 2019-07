Escola de Esportes no Santos Dumont recebe o Projeto Atleta Cidadão

30/07/19 - 17:00:45

As atividades na Escola de Esportes Gerivaldo Garcia tiveram início às 9h e terminaram às 12h, atendendo a mais de cinquenta pessoas entre crianças, adolescentes e adultos

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (SEE), Coordenadoria Especial de Juventude, promoveu oficialmente o lançamento do Projeto Atleta Cidadão, na Escola de Esportes Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont.

O projeto “Atleta Cidadão” é uma iniciativa da Diretoria de Juventude da Superintendência Especial de Esporte, que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro e pretende alcançar cada vez mais inscritos.

Na solenidade, estiveram presentes o coordenador de Juventude da SEE, Fredson Santana; a coordenadora da Escola Gerivaldo Garcia, Valdira Santos Melo; o instrutor Jorgeval Passos e o diretor de Esportes da Superintendência de Esportes, Flávio Mendonça.

Motivado com mais um lançamento do projeto, o coordenador de Juventude da SEE, Fredson Santana, não escondeu a satisfação de estar levando adiante mais uma etapa de um projeto que trará somente benefícios para a comunidade do Santos Dumont.

“Já o fizemos no bairro Santa Maria, onde a repercussão foi a melhor possível. Agora estamos finalmente alcançando mais uma meta, lançando o projeto Atleta Cidadão. Trata-se de um projeto social, que tem como objetivo criar um espaço de convivência e conexão, onde as crianças, os adolescentes e jovens possam encontrar informações e conexões úteis para as escolhas e definições, compreendendo um espaço físico e um espaço virtual que gera e alimenta redes sociais de interesse comum para os jovens, professores, gestores de políticas públicas de juventude – PPJs e outros profissionais que trabalham com jovens”, relatou Fredson.

Através do projeto Atleta Cidadão, o governo do Estado leva para as comunidades, ações como cadastro para confecção do Registro Geral e ID jovem, inscrições para cursos profissionalizantes, reforço escolar, além de matrículas para diversas modalidades esportivas, a exemplo de Jiu-jitsu, Karatê, Futsal, Vôlei, Muay-Thai, Capoeira, Futebol e Ritmos.

“É um momento muito bom para nós. Graças a esse projeto nós podemos desenvolver nossos filhos para um futuro melhor. Eu mesma, vim tirar o RG da minha filha e já a matriculei no reforço escolar”, contou Maria Aparecida dos Santos, uma das moradoras locais.

O diretor de Esportes da SEE, Flávio Mendonça, em seu discurso, mais uma vez ratificou a importância da participação popular nessa ação. “Esta atividade é totalmente gratuita. É oferecida pela Superintendência Especial do Esporte e visa crescer cada vez mais. Para que isso aconteça, precisamos do apoio de todos, pois pretendemos ter cada vez mais e mais pessoas inscritas e participando. Pedimos que divulguem para seus vizinhos, amigos e familiares”.

As atividades tiveram início às 9h e terminaram às 12h, atendendo a mais de cinquenta pessoas entre crianças, adolescentes e adultos, que aproveitaram a manhã com jogos e brincadeiras lúdicas, além de atividades físicas e esportivas na quadra da unidade escolar.

Fonte e foto assessoria