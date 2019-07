Estádio Francão, em Estância, pode ser interditado, diz Milton Dantas

Nesta segunda-feira,29 de julho, Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), esteve no Estádio Francão, em Estância, para averiguar as condições da praça esportiva, tendo em vista que o Sergipão da série A2 começa no dia 24 de agosto e o Estanciano, clube da cidade, mandaria seus jogos no estádio.

Em conversa com o repórter Adriano Alves da Rede Xodó de Comunicação, o cartola declarou ter encontrado o Francão em péssimas condições. Fato que segundo Miltinho, já foi comunicado ao diretor de praças esportivas da Secretaria Estadual da Educação, da Cultura e do Esporte, José Glennyson Mendonça Cruz e ao administrador do Batistão e membro da comissão de vistorias , Sidrack Marinho.

Ainda segundo o presidente, no intuito de que o clube canarinho não seja prejudicado, estão sendo viabilizadas alternativas. Ele ,no entanto, foi enfático ao afirmar que atualmente, o estádio não tem como receber jogos, quer seja pelas condições do gramado ou pelo fato dos bancos de reservas não possuírem acomodações necessárias, podendo ser interditado.

Por fim, Milton Dantas, afirmou que a mesma situação foi vista em Boquim e Aquidabã.

Fonte: xodonews