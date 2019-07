Gilmar diz que só Deus o impedirá de ser candidato a prefeito de Aracaju em 2020

30/07/19 - 17:09:22

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) disse nesta terça-feira (30) que “só Deus me impedirá de ser candidato a prefeito de Aracaju”. Acrescentou que não poderia deixar o PSC aguardando posição sobre as eleições municipais da Capital. Assim, ele iniciou um trabalho intenso para consolidação de sua pré-candidatura.

Gilmar Carvalho deixou claro que manterá – “e sempre tive com André Moura (PSC)” – excelentes relações de amizade e política com o ex-deputado federal.

Gilmar diz que acompanhou todo o “esforço de André, quando deputado federal, para conseguir recursos para obras em Aracaju, várias vezes antes mesmo que chegasse ao conhecimento do prefeito Edvaldo Nogueira”, referindo-se à liberação de recursos.

– Sempre fui e continuarei sendo favorável s esse trabalho de André por Aracaju e por Sergipe, mesmo tendo manifestado publicamente posição contrária ao Governo Temer no ato de minha filiação, lembrou Gilmar Carvalho.

Gilmar disse que terá outras conversas, dentro de mais alguns dias, com o ex-deputado federal André Moura, “a quem informei, na tarde desta terça-feira (30), que não serei candidato a prefeito de Aracaju pelo PSC”.

Gilmar Carvalho esteve na segunda-feira (29) em Salvador para um encontro com o presidente do DEM, prefeito ACM Neto e considerou que a receptividade “foi melhor do que eu esperava tudo que ouvi do prefeito ACM Neto, embora isso não queira dizer que eu vá para o DEM”.

– Voltarei a conversar com ele [ACM Neto] nos próximos dias, concluiu Gilmar Carvalho;