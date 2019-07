GOVERNO DO ESTADO INVESTE NA MELHORIA GENÉTICA DA BACIA LEITEIRA DE SERGIPE

30/07/19 - 11:15:39

O Governo do Estado, com o apoio do Banese, está investindo no Programa de Melhoramento Genético do gado leiteiro através da Inseminação Artificial por Tempo Fixo (IATF), e após os bons resultados, segue incentivando para que os pequenos produtores aumentem cada vez mais o nível dos seus planteis.

Para este ano, o programa será voltado para 11 municípios e previsão de 975 animais inseminados.