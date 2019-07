LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM PLACA FINAL 6 DEVE SER QUITADO ATÉ 31 DE JULHO

30/07/19 - 09:28:56

A quitação pode ser realizada em cota única sem desconto ou parcelado por meio de cartão de crédito

O dia 31 de julho, próxima quarta-feira, é a data-limite para os veículos de final de placa 6 realizarem o pagamento do licenciamento anual. A quitação pode ser realizada em cota única sem desconto ou parcelado por meio de cartão de crédito, sendo para isso necessário gerar o Documento Único de Arrecadação (DUA) nos canais de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) – portal de autoatendimento (www.detran.se.gov.br), totens nas unidades, aplicativo ‘Detran-SE Digital’ ou os caixas eletrônicos do Banese.

Após gerado o boleto, o interessado em parcelar o pagamento por meio do cartão de crédito deve acessar o site da autarquia, selecionar a opção “PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO” e digitar o número do DUA. Estão disponíveis três opções de empresas prestadoras de serviço que ofertam diversas bandeiras de cartões. O usuário precisa realizar a simulação de parcelas e juros e efetuar a quitação.

Para os demais finais de placa, é importante que os proprietários acompanhem o calendário de licenciamento anual para não perderem o prazo. A tabela está disponível no site do Detran/SE.

Quem optar em receber o documento do veículo – Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) – em casa deve estar com o endereço cadastrado no Detran/SE atualizado. Já nas unidades de atendimento da autarquia, apenas o proprietário do veículo (nome que consta no documento) ou seu procurador legal tem acesso à retirada do CRLV.

Fonte: Detran