“Não por falta de amor”, diz Fernando sobre fim do namoro com Maiara. O cantor se pronunciou pela primeira vez sobre o término do namoro nesta terça-feira

30/07/19 - 22:52:21

O cantor Fernando Zor se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira sobre o fim do namoro com a cantora Maiara. Os dois puseram fim ao relacionamento de quase cinco meses no último domingo, 28.

“O namoro chegou a fim não por falta de amor. Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo pra si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco”, disse ele por meio de sua assessoria.

Os dois assumiram o relacionamento em março. O pedido oficial de namoro foi feito em maio, quando Fernando preparou uma surpresa com vários passarinhos de papel pela casa para surpreender a irmã de Maraisa.

Maiara e Fernando deixaram de se seguir nas redes sociais no domingo e a cantora apagou as fotos com ele em seu perfil no Instagram, o que chamou a atenção dos fãs para uma possível crise. Já Fernando ainda mantém as fotos e vídeos com a ex até agora.

A assessoria da dupla Maiara e Maraisa negou o término na segunda-feira, mas confirmou nesta terça que o relacionamento chegou ao fim.

O relacionamento já havia mostrado sinais de crise em junho, quando Fernando publicou uma foto sozinho com a legenda “A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança”. Em seguida, Maiara desativou seu perfil nas redes sociais.

Quando retornou a cantora explicou que tinha tido um “momento de loucura”. “Resolvi reativar. Ai, meu Deus! Onde vamos parar? Não aguento! A Maraisa falou: ‘pelo amor de Deus, não faz isso! Ou você sai ou fica’. Vou voltar, vou tentar segurar ao máximo. Quem me conhece sabe que é o terceiro ou quarto perfil no Instagram que eu quero largar. Fiz o Instagram, deu uma revoltada, não quero mais. Quer saber, dessa vez vou continuar, vou ficar aqui firme. Tenho um problema com opinião alheia. Não dou conta de ficar ouvindo m… demais. Sou daquelas que quando não estou me sentindo bem no lugar eu vazo”, explicou.

Maiara ouve “sofrências”

Após passar a noite em São Paulo, onde retocou o visual após a gravação do programa Só Toca Top, Maiara chegou no fim da tarde desta terça em Goiânia e foi recebida pela irmã no aeroporto. Depois, a caminho do estúdio, a cantora fez uma live e apareceu cantando sofrências enquanto Maraisa dirigia.

